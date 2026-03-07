気象台は、午前10時54分に、暴風警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、東松島市、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市などに