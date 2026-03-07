なにわ男子の大西流星(24)が7日、都内でtimeleszの原嘉孝(30)とダブル主演を務めるWOWOWドラマ「横浜ネイバーズSeason2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。作品にちなみ、大切にしている言葉を聞かれ「全力でのんき」と答えた。10歳で芸能界入りしてから13年。「お仕事のときはスイッチ入ってキビキビしないとと思うんですけど、スイッチを入れすぎると固くなっちゃったりとか自分の良さが消えて