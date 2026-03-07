【ベルリン＝工藤彩香】独メディア大手アクセル・シュプリンガーは６日、１８５５年創刊の英保守系一般紙デイリー・テレグラフを所有するメディア企業を、５億７５００万ポンド（約１２１０億円）で買収することで合意したと発表した。アクセル・シュプリンガーは独大衆紙ビルトや独有力紙ウェルトなどを傘下に持つ。マティアス・デプフナーＣＥＯ（最高経営責任者）は声明で、「テレグラフ紙の伝統を維持しつつ、英語圏で最も