3月1日に撮影された衛星画像。サウジのプリンス・スルタン空軍基地付近の施設から煙が上がる様子が写っている。この施設には以前、THAAD用のレーダーが設置されていた/Planet Labs PBC（CNN）今月1日に撮影された人工衛星画像に、サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地付近のレーダー関連施設から立ち上る煙が捉えられていることが分かった。この基地には米国の航空機が数十機配備されている。現場では、高高度迎撃ミサイル