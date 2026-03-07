ＷＢＣ１次ラウンドＤ組のドミニカ共和国のエース左腕がまさかのＫＯだ。クリストファー・サンチェス投手（２９＝フィリーズ）が７日のニカラグア戦（ローンデポ・パーク）に先発するも、１回１／３を投げて６安打３失点で降板となった。初回の先頭・ドーソンに暴投による振り逃げを許すと、連打を浴びて１点を献上。さらにはビエントス（メッツ）にも四球を与えて無死満塁のピンチを招いた。それでも１５０キロ中盤のツーシ