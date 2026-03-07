素晴らしい演技と絆で、日本中に感動を与えた、りくりゅう。だが、その栄光には功労者がいる。神解説で競技に花を添え、“ペア不遇”の時代に競技の火を守り続けた高橋成美さん（34）だ。■「ティラミス食べたい」に2人の想いを感じた「ショートは5位発進でしたが、最終的な順位はフリーとの総合点で決まります。ショートの直後、龍一はうなだれていました。でも、璃来ちゃんとのペアは、圧倒的な力があるので、気持ちさえあれば、