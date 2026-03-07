3月30日から新たな連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）がスタートする。見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演で描かれるのは、激動の明治時代を生きた看護師2人の物語だ。人の命を預かる看護師という役柄は、俳優としての力量が試される難役でもある。これまで数々のドラマで看護師役を演じた女優たちが印象的な演技を見せてきた。たとえば菜々緒（37）は『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（TBS系）で、事故や災害の最前線に立