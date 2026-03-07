大阪の関西大が3月5日、2026年度の客員教授を決定し、女優の藤原紀香（54）やジャーナリストの池上彰氏（75）のほか、三井住友銀行会長の橘正喜氏などが就任すると発表した。藤原が招聘された理由として、舞台や映像などで活躍する傍ら、国際教育支援を20年以上継続していることなどが挙げられた。【こちらも読む】南野陽子の客員教授就任で神戸松蔭大に学生は集まるのか？ “客寄せ効果”を深読みまた、すでに同大の客員教授