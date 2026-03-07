小学館の漫画アプリ「マンガワン」をめぐり、ある漫画家がわいせつ事件で罰金刑の略式命令を受けたにもかかわらず、その事実を把握していた編集者が、別名義で原作者として再起用していた問題が波紋を広げている。被害女性が高校の講師でもあった漫画家から受けた性被害を訴えた民事訴訟でも、札幌地裁は不法行為を認めている（双方が控訴中）。また、小学館の編集者が和解協議に関与したとされる経緯の一端も明らかになりつつある