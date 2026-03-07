アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日更新のインスタグラムで明かした結婚相手は「一般人」であった。婚姻届を提出した日程なども非公表で、妊娠はしていないと報じられた。堂本剛は百田夏菜子の笑顔に救われた KinKi解散危機、ジャニー氏性加害報道を乗り越え掴んだ明るい未来「佐々木さんは『あーりん』の愛称で知られ、どちらかというと型破りなグループのなかで、王道アイドルを貫いてきました。