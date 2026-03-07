東京V内定の平尾勇人が身につけた武器「駆け引きの幅が広がりました」3月1日に関東B選抜の優勝で閉幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は決勝で関東Bに敗れた関東A選抜のFW平尾勇人（日本大）について。すでに内定先の東京ヴェルディでも躍動を見せるストライカーがプロで身につけた強烈な武器とは。デンチャレを通じて、関東A