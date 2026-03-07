アジア最大級のゴルフ体験イベント「ジャパンゴルフフェア２０２６」が６日、神奈川・横浜にあるパシフィコ横浜で開幕した。ハローキティのキャラクターを展開しているサンリオのグループ会社サンリオエンタープライズが「サンリオスポーツ」としてスポーツ用品事業を立ち上げ、初めて同イベントに出展。多くのゴルファーの注目を浴びていた。同社の金森治良社長（６０）は「６、７年前から女子プロゴルファーへの登竜門とな