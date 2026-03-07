◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）侍ジャパンが７回コールド勝ち。試合は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」で独占配信された。東京ドームには、スペシャルサポーターの嵐・二宮和也らが生出演。試合後、３安打４打点の活躍だった源田壮亮内野手を招き、大物４人でインタビューする様子を放送した。中継を見たネットは「インタビューのメンツすごいな」