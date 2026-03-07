「大和証券Mリーグ 2025-26」3月6日の第1試合において、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が全自動卓の配牌完了からわずか1分足らずで決着をつけるという、驚異的なスピード決着を見せた。【映像】瑞原、わずか59秒の“超速七対子”場面は東4局。瑞原は2万9000点持ちの2着目で、トップ目のEX風林火山・永井孝典（連盟）を追う展開となっていた。この局、瑞原に配られた手牌は七対子のリャンシャンテン。さらなる加点が欲し