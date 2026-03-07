WEST. の冠番組『リア突WEST.レボリューション』（深0：00〜0：25ABCテレビ※関西ローカル）が7日に放送される。好評企画「レボリューションな協会紹介協会」では、桐山照史と小瀧望が「センスアップ料理教室協会」に突撃。センスアップを目指しながらも“男子高校生感”を醸し出してしまう2人。そしてスタジオではメンバーの誰も知らなかった、重岡大毅の自宅での驚きの行動が明らかになる。【写真】にっこにこ！寿司やカニ