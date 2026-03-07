俳優の高島礼子（61）が5日、Instagramを更新。「少し酔ってしまいました」と、ほろ酔いショットを公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】高島礼子、“水着姿の女子会”＆ほろ酔い姿これまでにも、「女子会in大磯」と紹介した、神奈川県にある温泉・スパ施設での水着動画や、「スイーツ食い倒れ旅」とつづった、ケーキやパフェなどを前にほほえむ写真など、自然体な姿をInstagramに投稿している高島。高島礼子、ほろ酔