◇第6回WBC1次ラウンドB組米国―ブラジル（2026年3月6日ヒューストン）ブラジル代表で阪神通訳の伊藤ヴィットル内野手（31）がアメリカ戦に「5番・遊撃」で先発出場した。Xでは阪神ファンを中心に「ヴィットルさん頑張れ」「阪神ファンはいま、ヴィットル伊藤を応援しています」などと背中を押す投稿が溢れた。初回、アメリカの1番・ウイットの弱いゴロに猛チャージをかけて処理したヴィットルは素早い一塁送球を披露。