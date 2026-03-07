韓国の俳優チ・チャンウクが昨年12月に開催した、今回で3度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting 〜Winter With W（ユー）〜』が、14日（0：00〜）よりFODにて独占配信されることが決定した。【写真】白ニットで癒やしの笑顔を見せるチ・チャンウク韓国ドラマ『ヒーラー〜最高の恋人〜』『サムダルリへようこそ』『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』など数々のヒット作で