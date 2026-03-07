赤沢経済産業大臣は、アメリカの商務長官と会談し、19日の日米首脳会談を念頭に、対米投資第2弾の合意に向けた連携を確認しました。【映像】赤沢大臣「米側と緊密に連携してまいります」赤沢経産大臣「高市総理の訪米の機会を日米が経済面において特別なパートナーであると世界に知らしめることができるような実りあるものにすべく、引き続き米側と緊密に連携してまいります」赤沢大臣とラトニック商務長官の会談は6日、ワシン