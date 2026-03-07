第2ラウンド、通算2アンダーで20位の久常涼＝ベイヒル・クラブ（共同）米男子ゴルフのアーノルド・パーマー招待は6日、フロリダ州オーランドのベイヒル・クラブ（パー72）で第2ラウンドが行われ、26位で出た久常涼は71で回り、通算2アンダーの142で20位に順位を上げた。松山英樹は74と振るわず、イーブンパーの29位に後退した。68だったダニエル・バーガー（米国）が131で首位をキープし、5打差の2位でアックシェイ・バティア