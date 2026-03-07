「ＷＢＣ・Ｂ組、ブラジル−米国」（６日、ヒューストン）米国の主将、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が初回、先制２ランを放った。１死二塁でブラジル先発のボー・タカハシ（西武）のスライダー系の変化球をとらえた打球が、高い左中間フェンスを越える飛距離１２３メートルの大きな一発となった。ジャッジは昨季ア・リーグＭＶＰ。ナ・リーグＭＶＰの大谷翔平選手は日本時間６日の今大会初戦・台湾戦で先制満塁本