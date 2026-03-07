SNSで注目のあの人の生活は…？「家賃おいくらですか？」の質問から垣間見える彼らの価値観と暮らしの工夫を覗いてみよう。今回は、14万人のフォロワー数を誇る家計インフルエンサー・たろさん（29）にインタビュー。21歳の若さで40年ローンを組み、8年で貯金1000万を達成した秘訣に迫る。取材・文＝蜂谷智子写真提供：たろさんたろさん（29歳・東北地方在住） 仕事：IT系フリーランス 家族構成：夫婦、子供2人、犬1匹