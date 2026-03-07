サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル（PET）コーヒー活性化に向けて、PETコーヒーユーザーの支持拡大を図ることを軸足に、カフェユーザーや若年層などPETコーヒー未顧客を獲得すべく品揃えを拡充する。「クラフトボス」コーヒーシリーズと「スターバックス」をリニューアルして磨きをかけるとともに、2月3日には新たに立ち上げた「ボススタンド」から「アイスドブラック」と「アイスドラテ」を発売開始した。「