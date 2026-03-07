東日本砂糖特約店協同組合は2月17日、第42回東日本流通懇話会を開催した。懇話会の冒頭、宇佐川定男副理事長は「砂糖卸が置かれている事業環境は非常に厳しい。持続的な発展のため、精糖メーカーにおける健康・高齢化社会への対応にしっかりと向き合い、パートナーシップを深めていくことが求められている」と述べた。続いて日本甜菜製糖・石栗秀社長が「てん菜の現状と課題」と題して講演。また、フジ日本機能性素材事業