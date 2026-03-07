今年６月に開幕するバレーボールの国際大会「ネーションズリーグ」の予選ラウンドが、大阪で開催されることになりました。男女おのおの１８チームが世界の頂点を目指すバレーボールの国際大会「ネーションズリーグ」。６日、開幕が３か月後に迫る中、予選ラウンド３週目の開催地の１つが大阪になったことが発表されました。男女そろって大阪で開催されるのは初めてとなります。（日本バレーボール協会川合俊一会長）「