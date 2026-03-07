石川県穴水町出身で元小結・遠藤の北陣親方が2月、七尾市で講演会を行った。現役時代は寡黙な印象も強い北陣親方だが、講演ではこれまでの土俵人生に加え現役時代の苦悩や引退後の心境を率直に語り、会場を埋めた地元ファンに感謝の言葉を述べた。親方ににらまれたデビュー時の“失敗”2013年(平成25年)に初土俵を踏んだ北陣親方は、緊張はあまりしなかったというが、一つ失敗があった。北陣親方「勝って勝ち残りをしたあとに花道