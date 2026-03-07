なにわ男子の大西流星が7日、都内でtimeleszの原嘉孝とダブル主演を務めるWOWOWドラマ「横浜ネイバーズSeason2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。「よりスケールが大きくなってきて、よりサスペンス感が増してきてヒヤヒヤ、ハラハラするシーンが多い」とアピールした。WOWOWと東海テレビが共同制作し、1月期にフジテレビ系で放送されたドラマの続編。横浜・山下町の名探偵と呼ばれるフリーター