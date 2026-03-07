動画配信サービスSHOWROOMの前田裕二社長（38）が6日、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャン＆人気俳優らとの会食ショットを公開した。「ひょんなきっかけからGLAY TERUさんと行動を共にさせて頂いていた過日のこと」と記し、1枚の写真を投稿。「山崎育三郎さんの『THIS IS IKU』武道館ライブイベントのリハーサルにお邪魔した流れで、その夜、いくさん、TERUさん、キーボードこうちゃんとお食事」とつづり、ロック