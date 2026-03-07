◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組コロンビア―プエルトリコ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラム・ビソーン・スタジアム）ＷＢＣ第１ラウンドＡ組の第２試合は地元プエルトリコが５回に初安打からつなぎ、大量５点を先制した。４回まで走者は四球のただ一人、それも併殺打で得点圏に送ることはできず、１２人で終わっていた。しかし５回、４番コルテス（アスレチックス）から２連続安打でチャンスを作るとと敵失で先制点。そ