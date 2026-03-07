【モデルプレス＝2026/03/07】シンガーソングライターのmiwaが3月7日、自身のInstagramを更新。所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社で活動していくことを発表した。【写真】miwa、小栗旬に車椅子押され登場◆miwa、独立を発表miwaは「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動して