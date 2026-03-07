CORTISが、4月20日に2ndミニアルバムのタイトル曲を先行公開する。CORTISは3月6日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、5月4日に2ndミニアルバム『GREENGREEN』をリリースすることを伝えた。【話題】CORTIS、NBA1大イベントのハーフタイムショー主人公にこれに先立ち、4月20日18時にタイトル曲の音源を先行公開し、カムバックの熱気を高める予定だ。「NBAクロスオーバー・コンサートシリーズ」のヘッド