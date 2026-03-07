６日、李強氏が討議に参加した河南省代表団の会議。（北京＝新華社記者／殷博古）【新華社北京3月7日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は6日午後、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議河南省代表団の討議に参加した。