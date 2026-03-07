【ドバイ＝吉形祐司】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」報道官は６日、米国のトランプ大統領がホルムズ海峡で、米軍によるタンカー護衛の検討を表明したことに対し、対抗措置をとる構えを示した。米船籍のタンカーが機雷の被害を受けた過去の事件を挙げて威嚇した。イランは米国とイスラエルによる攻撃に対し、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡で船舶の航行を止め、事実上の封鎖を実施している。トランプ氏は３日、世界のエ