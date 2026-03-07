タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れた際、次女「グーちゃん」が喜んだというアトラクションを紹介し、子連れでのパーク攻略のポイントを明かした。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露この日、川崎は「ディズニーシーにこの前行ったときに」と切り出し、グーちゃんが1番喜んでたアトラクションは…シンドバッド」（シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ）と報