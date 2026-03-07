魚沼市で7日、倉庫を焼く火事がありました。火事があったのは魚沼市下倉の倉庫です。警察や消防によりますと、7日午前9時半頃、倉庫を所有する住民から「車庫内で、もみ殻を燃やしていたところ火が拡大した」と消防に通報がありました。警察は、倉庫の用途や中身については捜査中としています。延焼のおそれはなく、逃げ遅れやケガ人も確認されていないということです。警察や消防が火事の原因などを調べています。