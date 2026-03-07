5人組YouTuber・コムドットのゆうたさんは3月5日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を迎え、幼少期の写真や母親とのエピソードを公開しました。【写真】コムドット・ゆうたの幼少期ショット「エピソードが素敵すぎる」ゆうたさんは「27歳になりました」と切り出し、幼少期の写真と共に、生まれた日のエピソードを紹介しました。実家で母親から「ゆうたの生まれた1999年3月5日は春一番の日だった」ことを聞き「春一番の日に生ま