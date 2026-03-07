ユニホームは赤と白のチェックが特徴的なクロアチア代表は、「バトレニ（炎の男）」の愛称を持つように、情熱的なサッカーを伝統とするW杯の常連国だ。2018年のロシア大会は準優勝、22年のカタール大会は３位という実績が示す通り、ポット１から外れたなかで、最も実力のある国であることは間違いない。２年前のEUROではグループステージで敗退するなど、カタール後の成績があまり思わしくないことが、11位という現在のFIFA