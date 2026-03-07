兵庫県芦屋市に住む会社員の男性（５６）が、ＳＮＳの投資広告で知り合った相手に現金約６９５０万円をだまし取られる詐欺事件がありました。警察によりますと、男性は去年１１月、ＳＮＳで投資に関する広告をタップしたところ、「海外の投資会社が日本の優秀な人物を採用したい。東京大学のＸ先生に投票してほしい」というメッセージがきました。男性は投票し後日、相手から「Ｘ先生が１位になったので、協力してくださった