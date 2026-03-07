大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置をめぐり、大阪市の横山市長は６日の市議会での議案の提出を見送りました。一方、吉村知事は９日の府議会に議案を提出する方針であることが分かりました。吉村知事と横山市長は、法定協議会の設置議案について、早ければ６日にも市議会に提出する考えを示していました。しかし、維新の市議団からは「前回の市議会選挙で都構想を公約に掲げていない」などとして、早期の設