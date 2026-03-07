ｉＰＳ細胞を使った再生医療製品の製造・販売が条件期限付きで承認されたことを受け、開発者らが実用化への思いを語りました。ｉＰＳ細胞は神経や筋肉などの細胞に変化でき、細胞の機能を再生させることが期待されています。上野厚労大臣は６日、ｉＰＳ細胞を使ったパーキンソン病と心臓病の２つの再生医療製品について、７年以内に有効性を検証することなどを条件に製造・販売を承認しました。これを受け、パーキンソン病