miwaが7日、スタッフによる公式Xで所属していたトライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所SALiNaで活動していくと発表した。【動画】「見慣れない」“青髪”に激変！大胆ヘアチェンジが話題のmiwa「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という