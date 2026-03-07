テレビ東京は7日までに、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖さんが番組のロケで転倒し、右ひざに大けがをしたと発表した。マネジメント会社によると全治半年。前園さん側は事前に危険性を指摘し、内容の変更を求めていたという。