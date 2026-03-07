ミラノ・コルティナパラリンピックが6日、開幕しました。国を代表する形での出場が認められたロシア選手団が開会式に参加しましたが、式典をボイコットする国も相次ぎました。ミラノ・コルティナパラリンピックの開会式が6日に行われ、国を代表する形での出場が認められたロシアの選手団も国旗を掲げて入場しました。ロシア国旗の使用は、ドーピング問題やウクライナ侵攻により前回までの2大会連続で認められていませんでした。AP