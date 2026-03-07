◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組ブラジルー米国（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）来日５年目を迎える西武のボー・タカハシ投手が６日（日本時間７日）、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＢ組で初陣の米国戦に先発し、初回にＡ・ジャッジ外野手に先制２ランを被弾した。ボー・タカハシは１回３７球を投げて、３安打２失点の内容でマウンドを降りた。初回はウィットに遊撃内