「鶏スペアリブ」「もやし」の節約素材2つで作れる、うまみたっぷりの鍋。骨つきのスペアリブから出るだしと、にんにくじょうゆ味で食欲全開。下味をもみ込んで火にかけるから、肉はほろりと柔らかに。シャキシャキの豆もやしとのコンビがたまりません。ひと口で「うまっ」と声が出るおいしさです！『鶏スペアリブと豆もやしのにんにくじょうゆ鍋』のレシピ材料（2〜3人分）鶏スペアリブ……600g 大豆もやし……2袋（約400g） 〈下