目にいいウォーキングのポイントは日光・リラックス・遠くを見る ウォーキングは健康だけでなく、目にも大きな効果をもたらします。理由は「光」「遠くを見る」「筋力・血行」「脳」の４つにあります。 まず、屋外の「光」の効果。晴れた日の太陽光は約10万ルクスという強い明るさがあり、室内照明の100倍もの光を網膜に届けます。これが網膜を刺激し、視力やコントラスト感度の維持に役立つのです。 次に、