【最強の経典】わずか262文字に凝縮！今さら聞けない『般若心経』の正体受け継がれた玄奘訳の般若心経 般若心経を漢訳したのは、厳密にいうと、実は玄奘が最初ではありません。玄奘より250年近く前に、後秦の鳩摩羅什（くまらじゅう）という人が、「摩訶般若波羅蜜大明呪経（まかはんにゃはらみつだいみょうじゅきょう）」として漢訳しています。 さらに、それより200年前に呉の訳経家、志謙（しけん）が訳しており、これは「摩