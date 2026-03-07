免疫力UPが期待できる！緑茶を飲むときにどんな温度にすればいいのか？ いれる温度で抽出成分が変わる 緑茶の茶カテキンには、免疫力アップに役立つ２つの成分が含まれています。それが「エピガロカテキン（ＥＧＣ）」と「エピガロカテキンガレート（ＥＧＣＧ）」です。エピガロカテキンは免疫細胞のマクロファージを活性化する作用が非常に強く、粘膜免疫系の働きをよくすることから病原性大腸菌のＯ - １５７や水