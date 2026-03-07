7日朝、福岡市東区箱崎の国道3号で単独事故を起こした男が、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。男は容疑を認めています。7日午前4時すぎ福岡市東区箱崎の国道3号で、巡回中の警察官がガードパイプに衝突して停止している車を発見しました。運転席にいた男の呼気を調べたところ基準値の5倍近くのアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、福岡市早良区