2026年3月6日、東京ドームで開催されたWBC1次ラウンド・プールCの初戦で、日本とチャイニーズ・タイペイが対戦。日本が13対0の7回コールドで勝利を収めた。 【写真】大谷翔平ら伝説級が並んだ2023WBCオールトーナメントチーム名場面に「これでファンになりました！」 1イニング10得点を記録 日本は2回表、一死満塁の好機で1番・大谷翔平がライトスタンドへの満塁本塁打を放ち、4点